Наставник «Факела» признан лучшим тренером сентября в ФНЛ

в прошлом месяце «Факел» одержал три победы при одном поражении и двух ничьих. Фото со страницы ФНЛ в VK.

Наставник «Факела» Олег Василенко признан лучшим тренером сентября в ФНЛ по версии болельщиков. На официальном сайте лиги за него проголосовало 47,7 процентов респондентов.

Второе место у Спартака Гогниева («Алания») с результатом 33,2 процента. В ТОП-3 вошел Евгений Бушманов («Спартак-2»), за которого высказалось 7,9 процентов голосовавших.

Напомним, что в прошлом месяце «Факел» одержал три победы (над «Енисеем» - 3:1, «Кубанью» - 4:0, «Спартаком-2» - 3:0) при одном поражении (от «Алании» - 0:1) и двух ничьих (с «Краснодаром-2» - 0:0 и «Торпедо» - 2:2).

После 15-ти сыгранных матчей воронежцы идут на втором месте, уступая лидирующему «Оренбургу» четыре очка.