В Воронеже умерла композитор и дирижер оперного театра

фото Воронежского ТОБ

6 октября скончалась известный воронежский дирижер и композитор Татьяна Шипулина. Татьяны Александровны не стало на 71 году. Ее жизнь оборвала болезнь сердца, сообщили в театре оперы и балета, где маэстро работала с 1985 года.

Татьяна Шипулина была автором многих хоровых, камерных сочинений, музыкальных произведений для театра, сочинений для симфонического оркестра, духовной музыки. Награждена медалью «В честь Святых Кирилла и Мефодия», лауреат премии «Золотой фонд Воронежской области» в номинации «Культура».

Параллельно с работой театрального дирижера Шипулина организовала камерный «Классик-оркестр», до 1995 года являлась его художественным руководителем. В 2001 году в Доме актера по инициативе Татьяны Шипулиной возник авторский клуб «Музыкальная призма», где рождались произведения на стихи поэтов-классиков и воронежских авторов. В Доме актера Татьяна Александровна регулярно проводила творческие вечера, посвященные ветеранам сцены. В сезоне 2019-2020 Татьяна Шипулина была автором и ведущей цикла концертов в Доме композиторов «Уголки моей памяти», где звучала ее музыка.

- Татьяна Александровна обладала абсолютным слухом не только в музыкальном смысле, но и в человеческих отношениях. Всегда приходила на помощь, умела поддержать коллег, разделить с ними радость и горе. Ее музыка всегда была обращена к сердцу слушателя. Фактически до последних дней жизни она была самоотверженно предана своей любимой работе, - отметили в театре оперы и балета.

Светлая память...