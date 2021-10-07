В Воронеже за нарушение масочного режима в транспорте и в торговых центрах оштрафовали 90 человек

Рейды проводят с участием полицейских. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В мэрии рассказали об итогах работ 15 бригад, проверяющих соблюдение масочного режима в маршрутках и торговых центрах, с 29 сентября по 6 октября. Напомним, состоят они из работников управления транспорта, муниципального учреждения «Единый оператор городских пассажирских перевозок», районных управ и отделов полиции. В рабочие дни проверки охватывают 15 остановок, в выходные – шесть.

Есть, так сказать, убежденные нарушители. К примеру, при проверке автобуса № 10А среди пассажиров оказался один, категорически отказавшийся надеть маску на лицо: полоска черной ткани висела у него под подбородком. По требованию участкового мужчина вышел из автобуса для составления протокола.

Всего с 29 сентября по 6 октября бригады проверили 10 571 автобус и троллейбус. За эти восемь дней завели 58 административных дел, из них на водителей - 16, на пассажиров - 42.

Параллельно идут проверки и в крупных торговых центрах. 6 октября, например, рейд проводили в торговом центре «Атмосфера» на улице Фридриха Энгельса.

По наблюдениям проверяющих, большая часть воронежцев при входе надевают маски. Однако, немало и тех, кто этого не делает. Замечания дежурящего в фойе охранника не всегда действуют: кто-то торопливо натягивает на лицо марлевую повязку, а кто-то просто ускоряет шаг, игнорируя замечание. Между тем у входа на полке находилась коробка с масками.

Пока во время проверок торговых центров участники рейды больше настроены на разъяснительную работу. Однако наиболее злостных нарушителей все же оштрафуют. С 29 сентября по 6 октября провели более 546 рейдов в торговых точках. Во время них обнаружили 56 нарушений масочного режима и составили 32 административных протокола. Напомним, штраф по ним может составить от 1 до 30 тысяч рублей.