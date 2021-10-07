В Воронеже охранники пожаловались, что хозяин им не доплатил 80 тыс рублей

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Работники организации, осуществляющей частную охранную деятельность, обратились в инспекцию труда с жалобой на нарушение прав.

- При прекращении трудового договора работодатель не выплатил всех сумм, причитающихся сотрудникам в день увольнения. Выявленную задолженность в 80 тысяч рублей перед тремя работниками сейчас погасили в полном объеме. За нарушение трудового законодательства виновные лица привлечены к административной ответственности, - сообщили в Государственной инспекции труда Воронежской области.