Воронежец, чтобы защитить деньги от хакеров, набрал кредитов и перечислил их мошенникам

За 6 октября 10 жителей Воронежской области потеряли около 1,7 млн рублей после общения с мошенниками.

35-летнего мужчину развели по бородатой схеме. Позвонил «сотрудник службы безопасности банка». И сообщил о зафиксированном случае несанкционированного доступа мошенников к банковскому счету воронежца, мол, неизвестные пытаются перевести его деньги в другом регионе по доверенности. Мужчина напрягся, никаких доверенностей он не оформлял. Тогда лже-сотрудник банка попросил назвать персональные данные и остаток на счете банковской карты якобы для идентификации в системе и передачи его ситуации старшему менеджеру. Потом позвонил «менеджер банка» и сообщил об угрозе оформления потребительского кредита мошенниками на имя мужчины. Но чтобы этого не допустить, ему необходимо «исчерпать свой кредитный потенциал» - опередить аферистов путем оформления на себя кредитов в различных банках на максимальные суммы, а потом перевести деньги на безопасные счета до прояснения ситуации. Следуя инструкциям «банкиров», оформил два кредита в банке на 50 и 150 тысяч рублей и перевел кредитные деньги, а также свои 65 тысяч рублей по представленным ему реквизитам. После этого звонки прекратились.

Будьте бдительны, когда вам звонят из банка. Отвечайте: зайду в отделение и все там узнаю.