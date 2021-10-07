В райцентре Воронежской области построят ледовую арену за 427 миллионов рублей

Если торги пройдут благополучно, к строительству ледовой арены могут приступить уже в недалеком будущем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городе Борисоглебск Воронежской области построят ледовую арену с тренажерным залом, сообщает RosTender.info.

Здание построят на улице Чкалова. По проекту, на арене сделают ледовую площадку и трибуны для зрителей на 250 мест. Там будут проводить тренировки по хоккею и фигурному катанию. Посетители арены смогут кататься на коньках на ледовом поле размерами 30х60 метров, а также заниматься в зале оздоровительной гимнастики и тренажерном зале.

Уже ищут подрядчика на разработку рабочей документации и строительство арены. Заявки на открытый конкурс принимают до 28 октября. С победителем торгов заключат контракт на сумму до 427 млн рублей. Возможно, в ходе аукциона сумма несколько снизится.