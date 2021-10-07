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Общество7 октября 2021 10:20

В Воронежской области предприятие заставят снизить выбросы котельной в воздух через суд

До вмешательства прокуратуры их никто не контролировал
Юрий КОЗЛОВ
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Порядок с соблюдением экологических норм на предприятии будут наводить с помощью суда.

Порядок с соблюдением экологических норм на предприятии будут наводить с помощью суда.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники прокуратуры Таловского района провели проверку исполнения законов об охране атмосферного воздуха в работе МУП «Оазис». Это коммунальное предприятие, занимающееся теплоснабжением.

Вопросы у работников надзорного ведомства возникли по поводу работы газовой котельной. Дело в том, что на предприятии никак не контролировали вредные выбросы в атмосферу. Никто ничего не делал для того, чтобы их максимально снизить. Да и о проекте санитарно-защитной зоны вокруг котельной не позаботились.

Были и другие нарушения, за которые ранее по инициативе прокуратуры района директор предприятия привлекался к административной ответственности. Однако они не устранены до сих пор.

Прокуратура района направила иск в суд о возложении обязанности на предприятие устранить все обнаруженные нарушения закона.