В Воронежской области за смерть сварщика, заваленного землей, ответит мастер

Место трагедии. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники прокуратуры Терновского района утвердили обвинительное заключение по уголовному делу 37-летнего мастера строительных и монтажных работ ООО «Строительная компания ЗавТок».

В субботу, 17 апреля, работники этой компании проводили земельно-строительные работы на территории одной из организаций Терновского района в селе Костино-Отделец. Котлован, где их делали, почему-то должным образом не укрепили. В результате земля обвалилась и придавила 45-летнего электрогазосварщика. Мужчина работал на дне котлована, в момент трагедии ему передавали инструмент.

Ответственным за соблюдение техники безопасности на этом участке по должностной инструкции как раз и являлся мастер. Ему предстоит отвечать в Грибановском районном суде по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по ней – пять лет лишения свободы.