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Происшествия7 октября 2021 9:42

В центре Воронежа Audi A6 сбила школьницу на пешеходном переходе

Девочка переходила дорогу на Плехановской
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины ДТП в центре Воронежа, в котором вечером 6 октября пострадала несовершеннолетняя. Девочку сбили около 20.30 минут на Плехановской, 52.

55-летний водитель Audi A6, следовавший со стороны ул. Революции 1905 года в направлении Никитинской, не пропустил школьницу, которая переходила через проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 12-летняя девочка получила травмы, ее отправили в больницу.

Всего за минувшие сутки в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 124 ДТП, в них пострадали семь человек.