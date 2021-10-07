В центре Воронежа Audi A6 сбила школьницу на пешеходном переходе

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины ДТП в центре Воронежа, в котором вечером 6 октября пострадала несовершеннолетняя. Девочку сбили около 20.30 минут на Плехановской, 52.

55-летний водитель Audi A6, следовавший со стороны ул. Революции 1905 года в направлении Никитинской, не пропустил школьницу, которая переходила через проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 12-летняя девочка получила травмы, ее отправили в больницу.

Всего за минувшие сутки в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 124 ДТП, в них пострадали семь человек.