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В регионе собираются создать туристско-рекреационный кластер «Воронежский», сообщил руководитель департамента предпринимательства и торговли Сергей Корчевников. В планах расположить его на территории трех районов: в основном Рамонского, частично Семилукского, Новоусманского районов, а также в Воронеже.

Чиновники уже рассмотрели несколько презентаций крупных инвестпроектов в сфере туризма с совокупной емкостью около 25 млрд рублей. К примеру, это идеи создания культурно-развлекательного и спортивно-оздоровительного комплекса, строительство объектов современной инфраструктуры гостеприимства и социокультурного пространства, проект по созданию комплексной зоны рекреации вдоль реки Дон, проект водного санаторно-курортного комплекса.