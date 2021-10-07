17-летний воронежский скрипач-виртуоз сыграет с оркестром

афиша ВКЗ

12 октября в рамках абонемента №2 «Классика и не только» симфонического оркестра Воронежского концертного зала выступит 17-летний воронежский скрипач-вирутоз Тимур Колесников. В программе «К 200-летию со дня рождения Анри Вьетана» прозвучат симфоническая поэма «Пляска смерти» Сен-Санса, Концерт № 5 для скрипки с оркестром ля минор, соч.37 Вьетана, симфоническая прелюдия «Послеполуденный отдых фавна» Дебюсси, Симфония ре минор, FWV 48 Франка. За дирижерским пультом - Николя Краузе (Франция).

Первой большой победой мальчика-второсклассника стало второе место на Международном конкурсе юных исполнителей имени Мстислава и Леопольда Ростроповичей в Оренбурге. После этого у воронежского музыканта были только первые премии и золотые медали. Одним из самых запоминающихся выступлений было его соло на молодежных Дельфийских играх в Тюмени в 2016 году. Туда приглашают лучших деятелей искусства. Тимур завоевал там золотую медаль. С 2018-го парень является участником основного состава Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. С гастролями в составе оркестра воронежский скрипач объездил уже всю страну и почти полмира. Выступал в Сингапуре, Пекине, Шанхае, Берлине.