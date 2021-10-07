В Воронеже пройдет фестиваль документального кино Beat Weekend

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 12 по 20 октября в Воронеже пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. В этом году зрители увидят семь зрительских хитов Beat Film Festival — докфильмы о людях и явлениях, которые повлияли и продолжают влиять на современную культуру. Среди них биография великого финского архитектора Алвара Аалто («Аалто»), история культовых кроссовок Air Jordan, созданных для баскетболиста Майкла Джордана («Майкл и его «джорданы»), личный взгляд на электронную революцию от диджея Лорана Гарнье («Лоран Гарнье: Электрошок»), драма о легендарном скейтбордисте 90-х, чью жизнь изменила страшная катастрофа («Шрамы Али Булалы»), ленту о том, как жители Нью-Йорка ищут любовь и секс в дейтинг-приложениях («В поиске»), и исследование русской визуальной культуры («Лепота»). Фильмом открытия Beat Weekend станет «Моби»: самый знаменитый электронный музыкант 90-х максимально искренне рассказывает о своем творчестве, депрессии и поисках смысла жизни.

Кроме того, на Beat Weekend впервые будут показаны фильмы-победители Национального конкурса. «Чиллнобыль», снятый гватемальцем Пабло Рохасом Кастильо, рассказывает о попытке устроить рейв у Чернобыльской АЭС и столкновении ценностей разных поколений. «Трещины» Паши Никифорова - манифест известного петербургского граффити-художника Макса Има и его единомышленников, которым есть что сказать о городе, уличном искусстве и обществе. В центре сюжета фильма Глеба Середы «Крос» - экзистенциальное путешествие двух друзей-скейтеров за пределы города под андеграундную электронику.

Еще одной новой инициативой Beat Weekend станут показы фильмов о предпринимателях. «Не за горами», снятый Анастасией Шикиной, рассказывает об Олеге Кивокурцеве, который превратил гаражный робототехнический стартап в международный бизнес и вошел в топ-30 молодых предпринимателей Forbes. «Шью» (режиссер Руслан Борисов) - история Андрея Кравцова, создателя петербургского бренда функциональной одежды: от первой партии дождевиков до продаж по всему миру и участия в престижных фэшн-выставках. Герой фильма Полины Чернышовой «Жизнь как чуду» Мурад Калаев сумел подружить дагестанскую и русскую культуры с помощью своих кафе в Москве и Махачкале, преодолевая стереотипы и настороженность с обеих сторон.

17 октября в кинотеатре «Спартак» особенная премьера. Фильм-участник Национального конкурса Beat Film Festival «Косберг сработал» рассказывает о забытых героях Воронежа, Семене Косберге и других инженерах воронежского конструкторского бюро, без которых не было бы полета Гагарина в космос. «Косберг сработал» представит команда фильма: режиссер Максим Ищенко, художник Александр Завиша.

В программу Beat Weekend помимо кинопоказов также войдут специальные события, в том числе вечеринки и паблик-токи.

Посмотреть фильмы Beat Weekend в Воронеже можно в кинотеатрах «Спартак» и «Синема Парк».