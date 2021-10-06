На популярном пригородном маршруте Воронежа не хватает водителей

Чиновники с перевозчиком изучают возможность изменения расписания Фото: из архива «КП»

Жители Новоусманского района обратились в редакцию «Комсомолки» с жалобой на отвратительную работу маршрута №371 «Воронеж - Шуберское - Орлово». Пассажиры рассказали, что попасть на этот автобус и раньше было нелегко, а теперь стало и вовсе невозможно. Ждать его приходится часами.

В чем причина перебоев в работе маршрута, нам разъяснили в пресс-службе правительства области. По данным источника, межмуниципальный маршрут обслуживает ООО «Новоусманская транспортная компания». По плану ежедневно на нем должны совершаться 59 рейсов автобусами среднего класса, в реальности же выходит меньше.

Например, за сентябрь регулярность движения составила 91,8% , что ниже целевого показателя 96%. Система «ГЛОНАСС» зафиксировала факты невыполнения рейсов по отдельным дням из-за уменьшения планового выпуска автобусов на 1-2 единицы в связи с нехваткой водителей.

- При этом существующий показатель регулярности движения по маршруту не является критичным в существующих условиях, - уточнили в правительстве. - В период пандемии пассажиропоток на маршруте значительно снизился.

Для улучшения работы маршрута администрация Новоусманского района совместно с перевозчиком изучает варианты изменения в расписание движения автобусов по маршруту с учетом существующего пассажиропотока.