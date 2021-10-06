Воронежские оперативники задержали курянина, подозреваемого в серии интернет-мошенничеств

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В Воронеже задержали 35-летнего жителя Курской области, которого подозревают в серии интернет-мошенничеств.

Одной из жертв злоумышленника, предположительно, стал 35-летний воронежец, который в июле этого года нашел в интернете объявление о продаже строительных материалов по привлекательной стоимости.

- Связавшись с продавцом, заявитель выразил желание приобрести необходимый товар. После зачисления полной оплаты на указанные банковские реквизиты, продавец гарантировал быструю доставку стройматериала, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Покупатель выполнил условия сделки, однако оплаченный товар не получил. Подождав несколько дней, мужчина обратился в полицию. Таким образом мошенник присвоил себе 83 тысячи рублей.

Оперативники смогли установить личность и местонахождение подозреваемого. Его задержали на съемной квартире в Белгородской области и доставили в отдел полиции.

В рамках расследования полицейские установили еще одного потерпевшего, который не стал обращаться в правоохранительные органы: в августе 47-летний воронежец попался на объявление о продаже дешевого дизельного топлива. Мужчина, разместивший объявление, представился военнослужащим и заверил покупателя в том, что доставит солярку после стопроцентной предоплаты. Потерпевший перевел лжепродавцу более 15 тысяч рублей, но так и не получил оплаченное топливо.

Задержанный дал признательные показания и частично возместил ущерб потерпевшим.

Сейчас полицейские отрабатывают его причастность к другим фактам мошенничества на территории Воронежской области. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».