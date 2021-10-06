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Происшествия6 октября 2021 19:05

Житель Воронежской области заплатит 60 тысяч за попытку подкупа полицейского

22-летнего водителя задержали за пьяную езду
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Суд признал 22-летнего жителя Лискинского района Воронежской области виновным в попытке дачи взятки полицейскому за совершение незаконного бездействия.

Как выяснило следствие, 16 апреля 2021 года в половине третьего ночи в городе Лиски полицейские остановили странно вилявший автомобиль, из под капота которого валил дым. Сотрудники полиции попросили 22-летнего водителя остановиться. Медосвидетельствование установило, что молодой человек был пьян.

- Не желая быть привлеченным к административной ответственности, нарушитель, не имеющий также права управления транспортным средством, предложил находившимся при исполнении должностных обязанностей сотрудникам полиции незаконное денежное вознаграждение в размере 11 тысяч за несоставление протокола об административном правонарушении, - рассказали в пресс-службе воронежского СУСКа.

Нарушителя предупредили об уголовное ответственности за дачу взятки, но он намерения своего не изменил и попытался передать должностным лицам 5 тысяч рублей, положив их под рычаг ручного тормоза служебного автомобиля, еще 6 тысяч пообещал передать в ближайшее время. Сотрудники полиции от получения взятки отказались, сообщив о предложении в дежурную часть. Взяткодателя задержали с поличным.

Обвиняемый свою вину признал полностью. Суд постановил мужчине выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей в доход государства.