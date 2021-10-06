В Воронеже на день приостановят работу троллейбусного маршрута №11

8 октября работа 11-го маршрута возобновится Фото: из архива «КП»

Пресс-служба мэрии предупредила воронежцев о том, что в четверг, 7 октября будет приостановлена работа троллейбусного маршрута №11 «ВАСО – Северо-Восточный район (ост. «Школа»)». Изменения в работе связаны с запланированным на этот день ремонтом на улице Героев Стратосферы, который проведет РВК-Воронеж.

8 октября работа 11-го маршрута возобновится.

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