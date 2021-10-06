Воронежский спортсмен стал вице-чемпионом России по высшему пилотажу

Владимир Ангуладзе. Фото: cspsk-vrn.ru

На аэродроме Усмань-Шаршки Липецкой области прошел чемпионат страны по самолетному спорту. Турниры по высшему пилотажу здесь устраивались не раз, но соревнования такого уровня состоялись впервые. В них участвовали 23 пилота из шести регионов страны. Приехали даже действующие чемпионы мира Константин Боровик и Дмитрий Самохвалов.

Борьба шла в четырех классах: Unlimited — класс «без ограничений» — где спортсмены выполняют все, что только можно в высшем пилотаже, а также в классах с некоторыми ограничениями в выполнении упражнений — Intermediat, Advanced и Як-52.

В первый день пилоты демонстрировали программу, к которой готовились на протяжении нескольких месяцев. Такая программа состоит из 5 обязательных упражнений и 5 произвольных. Обязательные подаются в международную комиссию примерно за полгода до чемпионата. И уже тогда пилоты начинают с ними работать, дополняя еще пятью произвольными упражнениям. А вот дальше в программе соревнований — программы неизвестные. Они составляются путем подачи фигур разными участниками прямо во время соревнований. И уже из этого набора, каждый составляет свою программу. Происходит это примерно за 12 часов до старта, а потому проработать такой комплекс заранее нельзя.

- Воронежские спортсмены завоевали на чемпионате три медали. Сразу две из них на счету Владимира Ангуладзе. Две личных награды на счету Владимира в классе Intermediat. Второе место он завоевал, выполняя неизвестную программу, а третье — в многоборье. Также, вместе с Максимом Мотылёвым и Алексеем Шмелёвым, он стал третьим в командном многоборье на Як-52, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Чтобы соревнования считались состоявшимися, надо, чтоб спортсмены показали обязательно-произвольную программу и хотя бы одну неизвестную. Собственно, только этот минимум и позволили сделать в Усмани погодные условия.

По итогам двух дней борьбы наши парни стали бронзовыми призёрами, пропустив вперед команды Санкт-Петербурга и Москвы.