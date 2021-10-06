В Воронеже на дистант перевели уже 131 класс

В связи с карантином по коронавирусу закрыты 25 классов в 13 школах Фото: из архива «КП»

Мэрия Воронежа сообщила об ухудшении эпидситуации в организованных детских коллективах. Если на 5 октября учебный процесс приостановили в 76 классах в 35 школах, то уже сегодня на дистант перешли учащиеся 131 класса в 46 учреждениях. Из них в связи с карантином по коронавирусу – 25 классов в 13 школах.

И хотя формально эпидпорог по системе образования не превышен, ситуация уоптимизма не внушает.

Мэр города Вадим Кстенин заверил, что чиновники ежедневно мониторят заболеваемость и принимают точечные решения для разобщения детей. Напомним, класс отправляют на карантин при 20 и больше процентах отсутствующих по ОРВИ или при выявлении двух и более случаев коронавирусной инфекции в классе.

Для сохранения очного обучения в мэрии посоветовали ограничить необязательные контакты, использовать средства индивидуальной защиты, делать прививки.

Напомним, 6 октября в Воронежской области ввели обязательную вакцинацию от коронвируса.