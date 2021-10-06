В воронежский «Буран» вернулся нападающий Аслан Раисов

Аслан Раисов - снова "ураганный". Фото: с сайта ХК «Буран»

Один из любимцев воронежских болельщиков Аслан Раисов вернулся в «Буран». Возможно единственный чеченский хоккеист, выступающий на высоком профессиональном уровне, ушел из нашей команды, где был одним из лучших бомбардиров в ВХЛ, мечтая пробиться в КХЛ. Однако стабильного места в составе московского «Динамо» ему так и не нашлось.

Сезон 2020/21 Раисов провел в другом «Динамо» - подмосковном. Он сыграл в 42 матчах, в которых набрал 35 очков (10 голов и 25 результативных передач). В пяти встречах плей-офф он забросил две шайбы.

Аслан Раисов подписал контракт до конца сезона. Выступать за «ураганных» он будет под номером 44.