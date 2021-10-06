В Воронежской области в аутсайдеры по вакцинации попали два крупных района

В среднем прививку от "ковида" сделали только 32 процента жителей Воронежской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Телеграм-канале регионального правительства опубликовали карту вакцинацию от COVID-19 районов Воронежской области.

Лучше всего с прививками от «ковида» дела обстоят в Хохольском районе и Нововоронеже. Там вакцинацией охвачены 49 процентов населения (соответственно 14 493 и 15 456 человек). Чуть отстает Бутурлиновский район. Там прививки сделали 48 процентов местных жителей (21 202 человека).

Далее идут следующие районы: Каширский - 45% (10 352 человека), Воробьевский - 41% (6 416), Верхнемамонский - 40% (7 437), Рамонский – 39% (14 189), Бобровский – 38% (18 659), Верхнехавский и Репьевский – 35% (7 855 и 5 271), Петропавловский – 34% (5 672), Эртильский и Богучарский – по 31% (6 697 и 11 533), Острогожский, Павловский и Кантемировский – по 30% (16 548, 15 803 и 9 650 жителей).

Дальше идут аутсайдеры. Их много. Только по 29 процентов привитых сразу в четырех районах – Семилукском (19 479 человек), Нижнедевицком (5 192), Подгоренском (6 699) и Ольховатском (6 448). Еще чуть хуже дела в Панинском, Аннинском и Лискинском – по 28 процентов вакцинированных (соответственно 6 831, 10 655 и 26 724 жителя). Лишь 27 процентов человек сделали прививку в Каменском районе (4 721).

Только 26 процентов жителей Россошанского района (23 298 человек) вакцинировались. Это вдвойне печально, так как это был с начала пандемии один из крупнейших очагов «ковида» в нашем регионе. Такие же цифры (то есть 26%) еще в двух районах – Грибановском (7 514 жителей) и Новохоперском (9 517).

Лишь 25 процентов вакцинированных в Таловском, Калачеевском и Поворинском районе, а также в Борисоглебске (соответственно 9 034, 12 436, 7 888 и 17 341 житель).

И совсем уж тревожно, что среди замыкающих список есть Новоусманский район, очень близкий к Воронежу. Там привились всего лишь 23 процента жителей (20 174 человека). Такие же цифры в Терновском районе. Там вакцинировались 4 113 человек (что составляет те же 23%).

Воронеж – ближе к аутсайдерам. Привились 345 516 жителей областного центра (33% от общего количества населения).

Всего же по области первую часть вакцинации прошли 730 813 человек (32%), вторую – 691 159.