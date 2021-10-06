В Воронежской области задержали водителя с долгом в 335 тысяч за нарушения ПДД

Фото из архива КП

Злостного нарушителя ПДД, не оплатившего штрафов на 335 тысяч рублей, задержали в вечером 5 сентября в Грибановском районе на 439 км автодороги Р-298 «Курск – Воронеж – Р-22 «Каспий». Это выяснили инспекторы ГИБДД, остановив автомобиль Лада-217030, под управлением 39-летнего жителя Новоусманского района.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, при поверке оказалось, что водитель имеет 318 неоплаченных штрафов в области безопасности дорожного движения. По 308 административным правонарушениям материалы были переданы приставам и по ним возбуждены исполнительные производства. Кроме того, решением райсуда мужчине в марте назначили временное ограничение на пользование водительскими правами.

О задержании водителя-должника информацию передали приставам, а машину изъяли и отправили на штрафстоянку.