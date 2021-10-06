Воронежский глухой борец выиграл первенство России по греко-римской борьбе

Михаил Пашаев (в центре на пьедестале) победил обоих своих соперников очень уверенно. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежский борец Максим Пашаев отлично выступил на первенстве России среди глухих спортсменов до 16 лет, проходившем в Саранске.

Воспитанник тренера Романа Тишкова выступал в весовой категории до 62 килограммов. На турнире он провел две схватки и в обеих выиграл с одинаковым счетом 8:0. В первой он победил спортсмена из Ульяновска Глеба Кустова, а во второй Михаила Кузьгова из Ингушетии.

- Максим боролся нормально, - считает тренер спортсмена Роман Тишков. - Два года назад на таком же первенстве занял пятое место, но тогда Пашаев выступал младшим годом (то есть по возрасту был одним из самых младших). На турнире он одну схватку выиграл, а в двух уступил. В прошлом году из-за коронавируса турнира не было. И вот сейчас он уже боролся старшим возрастом — парень повзрослел, окреп физически и достаточно уверенно выиграл.