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Общество6 октября 2021 16:13

В Воронежской области лесники подарили местным жителям дрова к зиме

Помощь к отопительному сезону подлучат 11 малоимущих семей
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

Сотрудники Россошанского лесничества сделали подарок для местных жителей: передали малоимущим 50 кубометров дров. Их собрали совместно с арендаторами и администрацией района накануне начала отопительного сезона.

По словам руководителя Россошанского филиала Алексея Никитина, лесники каждый год стараются помогать пережить малоимущим жителям зиму в тепле. В этом году они запланировали поддержать одиннадцать семей. А всего за пять последних лет дрова от лесников получили более 60 семей.