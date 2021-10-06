В Воронежской области лесники подарили местным жителям дрова к зиме

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

Сотрудники Россошанского лесничества сделали подарок для местных жителей: передали малоимущим 50 кубометров дров. Их собрали совместно с арендаторами и администрацией района накануне начала отопительного сезона.

По словам руководителя Россошанского филиала Алексея Никитина, лесники каждый год стараются помогать пережить малоимущим жителям зиму в тепле. В этом году они запланировали поддержать одиннадцать семей. А всего за пять последних лет дрова от лесников получили более 60 семей.