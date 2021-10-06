Воронежец, протаранивший забор на Бульваре Победы, ответит за взятку автоинспектору в 15 тысяч рублей

Мужчина пытался за 15 тысяч освободиться от административного дела, а вместо этого "заработал" себе уголовное. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета направил в суд уголовное дело 34-летнего воронежца.

13 июля около часа ночи этот мужчина на своей машине врезался в забор на Бульваре Победы. Автомобиль получил повреждения. Водитель с места ДТП скрылся. Впрочем, вскоре владельца машины установили и составили на него административный протокол.

18 августа 34-летний мужчина явился в здание областного ГИБДД, нашел автоинспектора, который вел его дело, и предложил ему за взятку в 15 тысяч рублей не давать ему ход. То есть, не направлять в суд. Гаишник отказался и напомнил, что если незваный гость будет настаивать, то его административная ответственность может превратиться в уголовную. Однако водитель-нарушитель не угомонился и сунул деньги в документы, лежавшие на столе. Тогда автоинспектор сообщил о настойчивом взяткодателе руководству. Мужчину задержали.

- На следствии он полностью признал вину, раскаялся. Доказательств и, кроме его слов, достаточно: показания свидетелей, протоколы осмотров предметов и документов. В итоге водитель будет отвечать по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки за совершение незаконного бездействия», – рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального управления СК России Матвей Сладких.