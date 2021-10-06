Спасаясь от кредита, жительница Воронежа взяла в банках 3 млн рублей и отдала их аферистам

В полицию обратилась 26-летняя жительница Воронежа и рассказала о том, что неизвестные обманули ее на 3 млн рублей. Девушка попалась на избитую схему мошенников и, чтобы спастись от кредита, взяла займы в банках на себя и мужа и перевела деньги мошенникам. Подробности рассказали в региональном главке 6 октября.

Как оказалось, незнакомец, который позвонил на мобильник девушке, представился следователем из Москвы. Он сообщил, что некий гражданин якобы по ее доверенности пытается оформить на ее имя кредит, а поскольку она ничего не знала, то пообещал, что с ней свяжется сотрудник службы безопасности банка.

Звонок не заставил себя ждать. Уже другой мужчина убедил ее в том, что необходимо исчерпать свой кредитный потенциал. Действуя по инструкции, девушка за неделю оформила на себя и мужа кредиты в десятке банков. Деньги она перечислила через банкомат на 24 номера мобильных телефона. К слову сказать, для телефонных разговоров с потерпевшей мошенники использовали 48 различных номеров.

Когда средства аферисты получили, они посоветовали ей попросить в банке справку об исчерпании кредитного потенциала. Там даме объяснили, что ее обманули. Полиция возбудила уголовные дела.