Прокуратура выяснит, законно ли 6-летнюю девочку-аутиста не пропустили покататься на аттракционах

В обстоятельствах инцидента в ТРЦ "Град" будет разбираться прокуратура. Фото с сайта cityparkgrad.ru Фото: другой источник.

В прокуратуре Воронежской области объявили о начале проверки информации о нарушении прав шестилетней девочки-аутиста в ТРЦ «Град» Рамонского района.

Напомним, семья из Белгородской области купила билеты в Парк аттракционов в «Граде». Шестилетняя девочка с папой собиралась прокатиться на одном из них – «Гусенице». Однако девушка-оператор начала ее инструктировать и убедилась, что ребенок на ее слова не реагирует. После объяснений родителей, что девочка не понимает речи и сама не разговаривает, она отказалась ее пропустить. И по рации предупредила коллег, чтобы те не давали ребенку с папой пройти и на другие аттракционы. Сослалась при этом на соображения безопасности и распоряжения начальства. Мать девочки после этого в соцсетях заявила, что обратилась в прокуратуру. Реакция, как мы видим, последовала быстро.

- В ходе прокурорской проверки будет дана оценка правомерности отказа в оказании услуги. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.