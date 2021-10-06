В Воронеже женщина пожаловалась на падающий лифт

В управляющей компании заявили, что лифт отремонтировали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница микрорайона Шилова Наталья Горина рассказала о пережитом ею ЧП в посте в сообществе «Pro мкр. Шилово (Воронеж)» в соцсети ВКонтакте.

По словам Натальи, во вторник, 5 октября, в 6.30 она с еще несколькими жильцами дома № 2 на улице Ключникова ехала в грузовом лифте. Неожиданно он начал падать, пролетел один этаж и остановился на третьем. Как предполагает Наталья, из-за сработавшей блокировки. И застрял. Диспетчера вызвать не удалось. Жильцы вручную открыли двери лифта и дальше уже пошли пешком.

В управляющей компании «Городской сервисцентр» по поводу ЧП сказали следующее:

- Дом этот новый, но многие жильцы или их гости ведут себя безобразно: открывают двери лифта руками, перегружают его, жгут кнопки. Конкретно об этом инциденте можем сказать, что вызов был, механик все наладил. Лифт мог проехать один этаж из-за нарушения правил обращения с ним, о падении тут говорить не приходится.