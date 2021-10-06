На левом берегу Воронежа несколько домов не отапливаются из-за аварии на бесхозных сетях

Сейчас коммунальщико согласуют разрешение на разрытие теплотрассы Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Сразу несколько читателей позвонили в «Комсомолку» с жалобой на отсутствие отопления в домах на Ленинском проспекте. Как нам удалось выяснить, теплоноситель до сих пор не дали на дома №70, 72, 74, 76. В УК «Ава-кров», обслуживающей эти многоэтажки пояснили, что на бесхозной ветке теплосети, питающей этот район, возник порыв. Ремонтом трубы будет заниматься муниципалитет. Рабочим предстоит найти место утечки, провести разрытие и устранить аварию.

Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе горадминистрации, дефект на трубе вознику дома №81 по Ленинскому проспекту. В ближайшее время рабочие приступят к ремонту.

Ранее мы сообщали о проблеме с пуском отопления в новом квартале на улице 9 Января.

Напомним, в администрации с понедельника работают телефоны "горячих линий" по отоплению, которые принимают жалобы от горожан.