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Общество6 октября 2021 15:24

На левом берегу Воронежа несколько домов не отапливаются из-за аварии на бесхозных сетях

Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Сейчас коммунальщико согласуют разрешение на разрытие теплотрассы

Сейчас коммунальщико согласуют разрешение на разрытие теплотрассы

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Сразу несколько читателей позвонили в «Комсомолку» с жалобой на отсутствие отопления в домах на Ленинском проспекте. Как нам удалось выяснить, теплоноситель до сих пор не дали на дома №70, 72, 74, 76. В УК «Ава-кров», обслуживающей эти многоэтажки пояснили, что на бесхозной ветке теплосети, питающей этот район, возник порыв. Ремонтом трубы будет заниматься муниципалитет. Рабочим предстоит найти место утечки, провести разрытие и устранить аварию.

Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе горадминистрации, дефект на трубе вознику дома №81 по Ленинскому проспекту. В ближайшее время рабочие приступят к ремонту.

Ранее мы сообщали о проблеме с пуском отопления в новом квартале на улице 9 Января.

Напомним, в администрации с понедельника работают телефоны "горячих линий" по отоплению, которые принимают жалобы от горожан.