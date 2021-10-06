В Воронеже грузовик во дворе протаранил три легковушки

Фото – регионального главка

Нелепое ДТП произошло сегодня, 6 октября, в Воронеже примерно в 09:00. Во дворе у дома 25Б по улице Антонова-Овсеенко грузовик влетел в три припаркованные иномарки. Об этом сообщили в региональном главке

По предварительным данным, 52-летний местный житель попросту не справился с управлением и допустил съезд с дороги на дворовую территорию. Там он столкнулся с припаркованными «Тойота - Ленд Крузер», «Фольксваген-Поло» и «Хонда -CR-V».

В результате ДТП автомобили изрядно подмяло. К счастью, пострадавших нет.

В настоящее время полицейскими проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.