Воронежцы взяли кредиты на 5 млн рублей для мошенника из Вологды

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Воронежские полицейские задержали 19-летнего жителя Вологодской области, который обманом заставлял воронежцев брать кредиты, а на эти деньги покупал дорогую технику и перепродавал. В общей сложности ущерб на территории региона составил около 5 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД области 6 октября.

По версии следствия, молодой человек через Интернет разместил информацию о том, что является владельцем успешного бизнеса и сдает в аренду для фотосессий «Айфоны» и «Айпады». Клиентам он предлагал оформить кредит в гипермаркете электроники, который расположен в Туле, Вологде и других городах, а в Воронеже филиалов не имеет. С клиентами встречался лично и оформлял заявку на кредит. Получив деньги, он обещал самостоятельно возвращать заем банку. За участие в схеме невольные соучастники рассчитывали на небольшой процент от сделок.

Естественно, парень никакие кредиты отдавать не собирался. Он ехал в города и по штрихкоду получал дорогую электронику, а затем перепродавал по цене ниже. Вскрылась афера, когда после нескольких месяцев просрочек платежей банки начинали требовать с потерпевших денег. Люди обратились в полицию.

Правоохранители установили причастность парня к 9 фактам мошеннических действий. По ним возбуждены уголовные дела по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Молодой человек находится под стражей. Устанавливается его причастность к преступлениям, совершенным на территории Ярославской, Тамбовской, Ленинградской и Московской областей.