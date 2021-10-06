Житель Воронежской области задушил приятеля из-за долга

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве 48-летнего жителя Таловского района. Установлено, что 5 ноября 2020 года 28-летний обвиняемый находился в доме у 48-летнего жителя села Новая Чигла Таловского, с которым распивал спиртное. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт: гость напомнил хозяину о долге в 4 тысячи рублей и потребовал его вернуть. Но последний не только не согласился расплатиться, но и начал оскорблять гостя. Тогда тот набросился на должника, обхватив его сзади рукой за шею, и принялся душить.

После того, как жертва перестала дышать, гость вложил хозяину дома в руку нож, чтобы инсценировать нападение, и ушел. По заключению судмедэкспертизы смерть потерпевшего произошла из-за тупой травмы шеи, осложнившейся асфиксией.

Подозреваемого вскоре задержали и заключили под стражу. Поначалу мужчина сознался в содеянном, но потом отказался от своих показаний.

- Выдвинутая обвиняемым версия о нападении на него со стороны погибшего проверена следственным путем и не нашла своего подтверждения. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения проведенных экспертиз, протоколы следственных и процессуальных действий, позволившие изобличить обвиняемого в совершении данного преступления, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу – сообщил руководитель Бобровского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Александр Ушаков.