Жители воронежского микрорайона мерзнут из-за проблем с запуском котельной

Сроков подачи тепла жильцам пока не называют Фото: из архива «КП»

Мэрия Воронежа рапортует о том, что больше, чем в 90% жилых домов пущен теплоноситель. Но это отнюдь не означает, что тепло стало во всех указанных многоэтажках. На части домов возникли локальные проблемы, которые требуют персонального решения.

А вот жилой квартал Новый на улице 9 Января попал в число 10% домов, где теплоносителя не подали до сих пор. Как рассказали в пресс-службе мэрии, на частной котельной, которая обслуживает многоэтажки накопился долг. Из-за чего объект обесточили. После вмешательства чиновников, вопрос с долгом удалось разрешить, но возникла другая трудность: в процессе запуска тепла на котельной возникла утечка.

- В настоящее время место утечки обнаружили, аварию устраняют, - сообщили в пресс-службе горадминистрации. – Как только работы завершатся, на дома подадут теплоноситель. УК выражает готовность сразу приступить к наладке отопления.