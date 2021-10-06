В Воронежской области осудили банду, похитившую топливо из нефтепроводов на 76 млн рублей

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Новоусманский райсуд вынес приговор членам преступной группы, занимавшейся хищениями топлива из нефтепроводов в Воронежской области. Банду накрыли сотрудники регионального УФСБ. Трое выходцев из Северного Кавказа получили реальные сроки.

Как сообщили в управлении, организатором выступил 59-летний директор ООО «Сатурн». Мужчина вместе с 41-летним юристом фирмы и 50-летним жителем Ставропольского края осуществляли криминальную деятельность с 2013 по 2017 год. Они врезались на территории Верхнехавского района в магистральный нефтепродуктопровод АО «Транснефть – Дружба» и по подземному отводу, проходившему по территории ООО «Сатурн», ночью на специальном оборудовании перекачивали топливо, а потом его перевозили до мест сбыта. Ущерб предприятию с государственным участием составил более 76 млн рублей.

Следственным отделом УФСБ в отношении фигурантов в 2017 году было возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК России (кража организованной группой в особо крупном размере).

Новоусманский райсуд признал мужчин виновными и назначил им наказание с отбытием в исправительной колонии общего режима. Директору ООО «Сатурн» – в виде лишения свободы на срок 6 лет со штрафом в размере 500 тысяч рублей, а юристу и жителю Ставропольского края – по 5 лет и 6 месяцев со штрафом 300 тысяч рублей.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о компенсации солидарно с осужденных в пользу АО «Транснефть-Дружба» – 929 062 рублей, АО «Транснефтепродукт» – 14 479 017 рублей.