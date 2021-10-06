В поселке Отрадное под Воронежем начали строить новую подстанцию 110 кВ

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Специалисты филиала «Россети Центр Воронежэнерго» приступили к строительству подстанции ПС 110 к в поселке Отрадное в Новоусманском районе. В скором времени объект позволит обеспечить энергоснабжение нового многоэтажного жилого комплекса «Черемушки». Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Центр Воронежэнерго».

Новая ПС 110 кВ важна для микрорайона, который строится в соответствии с концепцией мини-города. Площадь микрорайона составит более 100 га, а население превысит 40 тысяч человек. Здесь параллельно с возведением домов строятся и объекты социальной инфраструктуры – школа, детские сады и спортклуб.

ПС 110 кВ будет оборудована двумя силовыми трансформаторами мощностью 25 МВА каждый. На подстанции энергетики смонтируют здание общеподстанционного пункта управления (ОПУ) в блочно-модульном исполнении, совмещенное с закрытым распредустройством 10 кВ. Открытое распредустройство 110 кВ будет оборудовано разъединителями с электроприводом и элегазовыми выключателями. Энергооборудование оснастят комплексами релейной защиты и автоматики, разработанными на базе микропроцессорных терминалов. Блоки микропроцессорной защиты позволят мониторить показатели работы подстанции в режиме реального времени.

Как пояснили в пресс-службе компании, работу подстанции будут удаленно контролировать диспетчеры Центра управления сетями «Воронежэнерго». Сбор данных об объеме потребляемой электроэнергии дистанционно обеспечит автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета. Поскольку будут применяться современные инновационные технологии, то это существенно сократит время переключений, вывода в ремонт оборудования и ликвидации технологических нарушений в сети. А значит – повысит надежность электроснабжения потребителей.

– В рамках реализации концепции высокотехнологичного развития энергокомплекса региона, «Воронежэнерго» ведет строительство новых подстанций, отвечающих всем современным требованиям, предъявляемым к энергообъектам. Это позволяет выполнить нашу главную задачу – обеспечить надежное электроснабжение как бытовых, так и промышленных потребителей и, в результате, способствовать постоянному социально-экономическому развитию Воронежской области», – прокомментировал возведение новой подстанции директор филиала «Россети Центр» – «Воронежэнерго» Вячеслав Антонов.