Клиенты Tele2 не пропустят уведомлений с умных гаджетов и М2М-устройств

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Владельцы модемов, роутеров, онлайн-касс, smart-часов и других девайсов смогут в личном кабинете настроить переадресацию сообщений на свой основной номер телефона. Это позволит клиентам быть в курсе важных уведомлений об обслуживании.

Пользователи умных гаджетов могут подключить переадресацию SMS на свой основной номер мобильного телефона. Опция доступна в личном кабинете на сайте tele2.ru. Для клиентов тарифных планов линеек «Интернет для устройств», «Интернет для вещей» и «Мой бизнес для интернета» переадресованные SMS на любые мобильные номера России бесплатны. Для пользователей других тарифов такие SMS оплачиваются по цене исходящих сообщений на выбранный номер.

Услуга особенно актуальна для владельцев устройств, где нет дисплея для чтения текстовых сообщений. Например, для пользователей модемов, роутеров, автомобильных сигнализаций, онлайн-касс, детских smart-часов, умных датчиков, шлагбаумов, ворот и другой техники. Клиент будет вовремя получать напоминания о сроках списания абонентской платы по тарифу, остатках пакетов услуг и другие важные сообщения, даже когда устройство не находится в сети.

Настроить переадресацию SMS действующие клиенты могут в личном кабинете. Для этого потребуется ввести номер мобильного телефона, на который будут поступать сообщения и код подтверждения. Для получения кода необходимо временно переставить SIM-карту из устройства в любой смартфон. Для новых абонентов будет удобно совместить настройки услуги с регистрацией в личном кабинете. Активируя услугу, абонент подтверждает, что номер телефона, на который настроена переадресация, выделен ему и используется для получения услуг связи. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте tele2.ru.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Все больше современных устройств работают с использованием технологии мобильной передачи данных. Интернет вещей прочно вошел в нашу повседневную жизнь. Это привычные модемы и роутеры, терминалы оплаты, онлайн-кассы, умные гаджеты. При этом не всегда в них предусмотрена техническая возможность для чтения текста, например, из-за отсутствия дисплея. Если абонент настроит переадресацию SMS с таких устройств на свой смартфон, то не пропустит важное сообщение. Так родители вовремя получат напоминание о необходимости пополнить баланс на smart-часах ребенка, а владельцы умных шлагбаумов и автомобильных сигнализаций узнают о начисленных гигабайтах интернет-трафика».