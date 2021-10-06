В Воронеже автоледи влетела в «скорую»

Фото регионального главка

ДТП произошло накануне, 5 октября в Воронеже у дома № 4 по улице Карпинского. 39-летняя автоледи на «Фольксваген Туарег» столкнулась с машиной скорой помощи. Пострадала сама автомобилистка. Женщину госпитализировали. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 6 октября.

Вечером, примерно в 17:30 минут, по предварительным данным, водитель «Фольксваген Туарег», двигаясь по переулку Политехническому со стороны Московского проспекта в направлении ул. Карпинского, не предоставила преимущество «скорой», за рулем которой находился 52-летний мужчина. Газель ехала по улице Карпинского в направлении улицы Лидии Рябцевой.

В причинах аварии разбирается полиция.