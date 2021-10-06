В лесу под Воронежем заблудились двое грибников

Фото поисковиков

Мужчина и женщина собирали грибы в лесном массиве поселка Маклок Новоусманского района и заблудились вечером 4 октября. Около 19:00 поступило сообщение об их пропаже на телефон поисково-спасательного центра «Регион 36». Поисковики сразу же выехали на место.

Пытались найти грибников сразу несколько экипажей. Совместно работали сотрудники полиции, МЧС и лесничества и активистов «ВНЕ ДОРОГ». Они разработали план действий, разделили территорию и прочесывали местность. Поисковики очень боялись, что мужчина и женщина могут замерзнуть.

Около 22:30 волонтеры выехали на лесную дорогу и нашли заблудившуюся пару. Поиск закончился благополучно.

Поисковики напоминают всем, кто планирует поход в лес, правила: одевайте яркую одежду, с собой возьмите заряженный телефон и запас воды. Если заблудились, сразу же позвоните в 112, не теряя времени.