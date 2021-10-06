В Воронеже в столкновении двух иномарок пострадала 28-летняя женщина

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Водитель Toyota врезался в легковушку, которой управляла 28-летняя автомобилистка. Авария произошла на улице 20-летия Октября у дома 105/1, в 11:25 во вторник 5 октября. Женщина получила травмы и ее доставили в больницу, сообщили в пресс-службе управления МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, 38-летний водитель на «Тойота Лэнд Крузер», двигаясь со стороны ул. Моисеева в направлении ул. 5 Декабря, не выдержал необходимую дистанцию. В результате он «нагнал» двигающийся в попутном направлении автомобиль «Шкода Кодиак».

По факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.