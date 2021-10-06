Воронежская спортсменка выиграла Кубок России по лыжероллерам

Мария Попова. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежская спортсменка Мария Попова выиграла Кубок России по лыжероллерам. Она стала лучшей по сумме четырех этапов. Финальный проходил в Туле, туда приехали около 200 спортсменов из 29 регионов.

В спринте на 200 метров Мария Попова, которая совсем недавно стала выступать за нашу область, уступила только Ольге Летучевой из Санкт-Петербурга. На предыдущих этапах Мария дважды одержала победу и дважды была второй. Добавив к этим результатам серебро в Туле, Попова набрала лучшую сумму баллов и победила в общем зачете Кубка России, опередив ту самую Ольгу Летучеву. К тому же в 2021 году Попова завоевала два серебра на чемпионате России в Сарове.

Среди мужчин в общем зачете Кубка России воронежец Антон Юрьев стал шестым. В Туле в спринте он занял четвертое место.

В командном зачете по итогам Кубка России дружина Воронежской области заняла третье место. Победили лыжероллеры Санкт-Петербурга, вторыми стали москвичи.

- Последние несколько лет команда Воронежской области неизменно находится на лидирующих позициях в рейтинге. И в этом году наши спортсмены подтвердили свой высокий класс. И, конечно, большой вклад в этот результат внесла Мария Попова, - подвел итоги выступления наших спортсменов в Кубке России старший тренер Воронежской области по лыжным гонкам Сергей Севрюков.