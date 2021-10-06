В День учителя в воронежской школе перемены превратили в представления

Фото управы Ленинского района

В воронежских школах прошли торжества по случаю Дня учителя. В условиях пандемии праздник получился не слишком массовым, но не менее радостным. Например, ребята из 13-ой школы подготовили для педагогов поздравления и творческие номера. На импровизированной сцене в каждую из перемен звучали стихи и песни, исполнялись музыкальные номера, а воспитанник цирковой студии Андрея Сильчева Илья Кашицын мастерски жонглировал булавами и шарами.

Сразу несколько учителей получили заслуженные награды за свой непростой труд. Директор 13-й школы Сергей Ткаченко вручил нагрудный знак Министерства просвещения РФ «Почетный работник воспитания и просвещения» преподавателю-организатору ОБЖ Владимиру Астанину; Грамоту Министерства просвещения РФ учителю начальных классов Ольге Ивентьевой; Почетную грамоту Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области учителю начальных классов Екатерине Долматовой; Грамоту Управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж старшей вожатой школы Татьяне Рыжковой.