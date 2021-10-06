В маршрутках Воронежа оштрафовали 48 человек без масок

Фото из архива КП Фото: Иван Макеев

Почти за неделю, с 29 сентября и по 5 октября, в городских маршрутках оштрафовали 48 нарушителей масочного режима. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Воронежа.

Причем большинство ковид-диссидентов ехали в качестве пассажиров. На них составили 34 административных протокола. Фигурантами еще 14 протоколов стали водители маршруток.

Напомним, из-за четвертой волны пандемии, накрывшей с сентября в Воронежскую область, и увеличения количества инфицированных больных и умерших мэр Вадим Кстенин постановил усилить контроль за соблюдением масочного режима в маршрутках. Количество оперативных бригад проверяющих увеличили с двух до пятнадцати.

Суды стали реже выносить предупреждения, а чаще штрафы. Они назначаются от 1 000 до 30 000 рублей. К слову, рейды по выявлению ковид-диссидентов проводятся и в райцентрах области. Не так давно суд рассмотрел сразу 34 протокола.