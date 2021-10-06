Воронежского врача со второго раза осудили за смерть беременной пациентки

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Хирургу Новохоперской райбольницы, которого обвиняли в смерти беременной пациентки, суд вынес приговор. Дело мужчины по статье о «Причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения обязанностей» (ч.2 ст. 109 УК РФ) по требованию прокуратуры рассматривали во второй раз. Медика приговорили к ограничению свободы на полгода и отстранили от операций на тот же срок. При этом работать врачу не запретили. Об этом сообщили в суде.

Кроме того, медику пока отсрочили наказание из-за четвертой волны коронавируса. Напомним, трагедия случилась в марте 2020 года. Тогда поступила в терапевтическое отделение райбольницы беременная пациентка. Хирург поставил женщине предварительный диагноз, но не провел тщательное обследование. Несмотря на это, врач принял решение о проведении пункции брюшной полости – лапароцентеза. Женщина не перенесла процедуру.