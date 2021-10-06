Пляж «ПеSки» в Воронеже работал незаконно

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже незаконно работал пляж «ПеSки», который расположен в Железнодорожном районе. Владелец – компания «Оптима Эксперт» оградила и обустроила для этого территорию в верховье водохранилища, но не поставила пляж на учет в ГИМС ГУ МЧС России по региону. Нарушения выявила в ходе проверки Воронежская транспортная прокуратура. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 5 октября.

При этом владельца организовали для отдыхающих услуги по заезду на территорию, продаже напитков, аренде беседок и мангалов. Работал водный аттракцион – горка. Желающие могли взять в прокат лодку или катамаран.

Сотрудники транспортной прокуратуры вынесли представления генеральному директору ООО «Оптима Эксперт» об устранении нарушений. Пляж был поставлен на учет в ГИМС ГУ МЧС России по Воронежской области.