Воронежец выиграл заключительный этап чемпионата России по автокроссу

В Воронеже собрались почти сто спортсменов из разных уголков России. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Наш земляк Николай Шабанов стал победителем заключительного этапа чемпионата России по автокроссу. Соревнования прошли на автодроме «Воронеж».

Николай завоевал золотую медаль в дисциплине Д2Н, где спортсмены соревнуются на отечественных автомобилях.

В турнире должен был принимать участие сын Николая, но у парня в этот день был день рождения, и он решил пропустить старт. А вот отец выступил замечательно и стал первым.

- Этот год, как и прошлый, был очень сложный для автоспорта, - рассказал президент Федерации автомобильного спорта Воронежской области Алексей Филимонов. - Финал чемпионата России был под угрозой отмены из-за эпидемиологической обстановки. Поэтому мы особенно тщательно отнеслись к соблюдению всех требований Роспотребнадзора. И, несмотря на все сложности, провели по-настоящему большую гонку. Десять классов, почти сто спортсменов из разных уголков России. Все это говорит о том, что автоспорт популярен, востребован, а спортсмены любят воронежскую трассу и с удовольствием приезжают к нам на соревнования.