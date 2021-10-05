В Воронеже отопление дали в более чем 90 процентов жилфонда

Даже в домах, где вроде бы включили отопление, далеко не везде тепло. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- На 18:00 5 октября теплоноситель подан в 90,7 процентов многоквартирных жилых домов с централизованным отоплением, или в 4224 из 4656-ти, - информирует пресс-служба администрации Воронежа.

Таким образом, пока без тепла остаются 432 дома.

Вместе с тем даже в домах, где вроде бы включили отопление, далеко не везде тепло. Это может быть связано с воздушными пробками в системе либо с мелкими авариями. Чтобы отследить проблемные места, в мэрии открыли «горячую линию». Если у вас холодно, можно позвонить по следующим телефонам:

управление ЖКХ: 228-32-76, 228-33-21;

Коминтерновский район: 261-10-68;

Советский район: 225-71-01;

Железнодорожный район: 223-04-86, 269-71-98;

Центральный район: 259-76-63, 259-76-51;

Ленинский район: 206-91-52;

Левобережный район: 249-09-71.

Звонки принимают с понедельника по четверг: с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00. По пятницам график несколько иной: с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 16:45.