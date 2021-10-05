Форвард воронежского «Бурана» признан лучшим новичком недели в ВХЛ

Никита Луховской (крайний справа). Фото со страницы ВХЛ в VK.

Комиссия по определению лучших хоккеистов «Париматч ВХЛ - Кубка Шелкового пути» сезона 2021/22 на основании статистических результатов и аналитики специальных экспертов определила лауреатов четвертой игровой недели в номинации «лучший новичок».

Им признан нападающий «Бурана» Никита Луховской. В трех матчах 20-летний форвард набрал три результативных балла (1+2) при показателе полезности «+3». Гол Никиты стал победным для команды в матче с «Челметом» (2:1).

Отметим, что в номинации «Лучший новичок» может участвовать хоккеист в возрасте не старше 25 лет и проведший в лиге в предыдущих сезонах не более 20 матчей.