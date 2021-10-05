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Общество5 октября 2021 17:58

На территории яблоневых садов в Воронеже проведена археологическая разведка

По заключению экспертов, находок не обнаружено
Источник:kp.ru
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Перед началом освоения, на земельных участках, ограниченных ул. Ломоносова, ул. Загоровского, лесопарком НИИЛГиС, ЖК "Московский квартал", Московским проспектом в г. Воронеже Центром охранных археологических исследований проведена археологическая разведка.

Изыскания проводились летом 2021 г. на основании Открытого листа № 1801- 2021 от 05.08.2021 г., выданного Министерством культуры РФ. Маршрут разведки проходил на водоразделе р. Дон и р. Воронеж. Площадь обследуемого землеотвода составила 52,44 га. Это участок, предназначенный для строительства, согласно предоставленной будущим застройщиком проектной документации.

В ходе исследований были заложены 53 шурфа площадью один квадратный метр каждый с целью возможного обнаружения артефактов или человеческих останков. Проводился и осмотр местности на предмет объектов археологического наследия – курганов, валов, рвов.

В результате проведенной шурфовки и визуального осмотра территории землеотвода никаких находок не обнаружено. В заключении ЦОАИ сказано: указанная территория может подлежать хозяйственному освоению.