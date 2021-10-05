За наезд на росгвардейца воронежец отделался условным наказанием

Приговор в законную силу не вступил. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

33-летний житель Воронежа признан виновным в совершении преступления по ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

21 июля прошлого года обвиняемый пытался воспрепятствовать законной деятельности сотрудников правоохранительных органов и избежать задержания, а также изъятия автомобиля с поддельными идентификационными номерами.

Находясь за рулем другого автомобиля на улице Героев Сибиряков, он наехал на участвовавшего в проведении совместных мероприятий и находившегося при исполнении служебных обязанностей 34-летнего сотрудника ОМОН регионального управления Росгвардии, который получил телесные повреждения. После этого правоохранители схватили злоумышленника.

Приговором суда мужчина осужден к трем годам лишения свободы условно.

- Приговор в законную силу не вступил, - пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области.