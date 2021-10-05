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Происшествия5 октября 2021 17:10

В Воронежской области конфисковали более восьми тысяч пачек поддельных сигарет

Индивидуальному предпринимателю грозит лишение свободы на срок до шести лет
Алексей СЕРГУНИН
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Суммарная стоимость сигарет составила свыше 1,4 миллиона рублей. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

Суммарная стоимость сигарет составила свыше 1,4 миллиона рублей. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Борисоглебску обнаружили более восьми тысяч пачек поддельных сигарет на общую сумму свыше 1,4 миллиона рублей.

По предварительным данным, 35-летняя индивидуальный предприниматель приобрела поддельную продукцию и хранила ее в своем частном доме, а также в складских помещениях, принадлежащих ей торговых точек, в которых она продавала товар.

- В соответствии с частью 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» женщине грозит лишение свободы на срок до шести лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.