Воронежец может оказаться за решеткой за избиение земляка

Сотрудники полиции по изъятым записям с камер видеонаблюдения установили личность предполагаемого участника драки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть воронежского отдела полиции № 8 из медицинского учреждения сообщили, что в приемное отделение доставили 46-летнего местного жителя с телесными повреждениями в виде закрытого перелома ребер слева, пневмотораксы и перелома костей носа.

Сотрудники полиции выяснили, что потерпевший распивал спиртные напитки в одном из заведений на территории Ленинского района. Между ним и одним из посетителей произошел словесный конфликт, перешедший в драку. В ходе потасовки потерпевшему наносились удары в область лица и тела. Позже мужчина отправился домой, где почувствовал себя хуже и обратился за медицинской помощью. В итоге ему потребовалась госпитализация.

Сотрудники полиции по изъятым записям с камер видеонаблюдения установили личность предполагаемого участника драки. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 27-летний воронежец. Оперативники задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в отдел полиции.

- Задержанный дал признательные показания, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В соответствии с частью 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.